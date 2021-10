Częstochowa. Jasna Góra była szczególna dla kard. Wyszyńskiego, teraz są tu jego relikwie

Jak podkreślał Prymas Tysiąclecia, to na Jasnej Górze "rozstrzygały się trudności, tutaj przychodziły światła, tutaj rodziły się zwycięstwa". To właśnie z tego miejsca kardynał uczynił swoją główną placówkę duszpasterską. To tu przyjechał odprawić swoją pierwszą mszę po otrzymaniu święceń i odebrać sakrę biskupią.