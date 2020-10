Częstochowa. Brakuje miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Prezydent alarmuje

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk ponownie zaapelował do wojewody śląskiego o podjęcie pilnych działań i zabezpieczenie dostatecznej liczby miejsc dla osób zarażonych koronawirusem. Pogotowie nadal ma olbrzymie problemy z umieszczaniem chorych na Covid-19 w szpitalach, do których powinni trafić.

To kolejne pismo władz miasta Częstochowy w tej sprawie. Niedawno w pismach kierowanych zarówno do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jak i wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, częstochowskie władze samorządowe zwracały już uwagę na duże trudności w dostępie do miejsc izolacyjnych w szpitalach w Częstochowie i okolicy.