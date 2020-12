Czechowice-Dziedzice. Udawał policjanta, teraz posiedzi

Do próby oszustwa doszło w miniony czwartek. - Do 75-letniej mieszkanki Czechowic-Dziedzic najpierw zadzwoniła oszustka podająca się pracownicę poczty. Poprosiła rozmówczynię o podanie adresu, gdyż – jak przekonywała - przygotowuje dla niej przelew gotówkowy. Seniorka podała go. Krótko potem zatelefonował wspólnik oszustki, który podając się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, twierdził, że rozpracowuje szajkę wyłudzającą pieniądze. Przestrzegł, że pracownica poczty do niej należy. Funkcjonariusz polecił, aby seniorka natychmiast poszła do swojego banku i wypłaciła z rachunku 20 tysięcy złotych, a pieniądze przekazała mężczyźnie, który chwilę później zostanie przez nich zatrzymany – opisuje policja.