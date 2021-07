Czechowice-Dziedzice. Modernizacja kotłowni w elektrociepłowni. Skorzystają mieszkańcy Bielska-Białej

Uruchomienie nowej kotłowni ma znacząco wpłynąć na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Przy wykorzystaniu paliwa gazowego do pracy kotłowni, zredukowane zostaną zanieczyszczenia: dwutlenków siarki do 91 proc., tlenków azotu do 78 proc. oraz dwutlenku węgla do 28 procent.