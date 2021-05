Czechowice-Dziedzice. Chcieli jechać do Francji. Ukryli się wśród przewodów klimatycznych

Obywatel Bangladeszu, który posiadał paszport i wizę, która nie uprawniała go do podróżowania po strefie Schengen, został zwolniony i pouczony o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium RP i wyjazdu do państwa członkowskiego, w którym posiada zezwolenie na pobyt. Z kolei dwaj Lankijczycy, decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, zostali osadzeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Tam będą oczekiwali na przekazanie do państwa, w którym złożyli wniosek o ochronę międzynarodową. Wobec pozostałych obcokrajowców (3 obywateli Bangladeszu) komendant placówki w Bielsku-Białej wszczął postępowanie o zobowiązanie do powrotu.