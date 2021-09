Cieszyn. Wpadł z blisko 200 gramami dopalaczy

Cieszyn. 26-latek i jego kompan zatrzymani z dopalaczami

Mężczyźni zostali zatrzymani. Śledczy postawili im zarzuty posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Cieszyńska prokuratura, która nadzoruje śledztwo, wystąpiła o areszt dla zatrzymanych. Sąd przychylił się do wniosku. Grozi im do dwunastu lat więzienia – powiedział Pawlik.