Cieszyn. Popisywał się na drodze, słono zapłacił

Mundurowi natychmiast zatrzymali go do kontroli. I zaczęły się problemy. - Motocyklista przed zatrzymaniem nie sygnalizował zamiaru zmiany pasa ruchu oraz nie stosował się do znaku poziomego linia jednokrotnie przekraczalna. Wyszło też na jaw, że kontrolowany 35-letni mieszkaniec Rybnika, nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem, pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych, a jego stan techniczny jest niegodny z obowiązującymi przepisami. Ze względu na zachowanie mężczyzny wskazujące na to, że mógł on kierować pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających, został też wykonany test, którego wynik tylko potwierdził podejrzenia funkcjonariuszy. 35-latek kierował pod wpływem amfetaminy. W trakcie przeszukania policjanci ujawnili przy nim 3 gramy narkotyków. Od kierującego została zabezpieczona krew do badań na zawartość narkotyków – wyliczają policjanci przewinienia motocyklisty.