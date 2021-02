Chorzów. Żółw sępi poczuje się prawie jak na wolności. Dostał nowe terrarium

W słoniarni zoo w Chorzowie zakończona została przebudowa i modernizacja terrarium dla żółwia sępiego. Do tej pory terrarium podzielone było na dwie części, z których każda zajmowana była przez inny gatunek żółwia, związanego ze środowiskiem wodnym - żółwia matamata oraz żółwia sępiego. W ostatnich latach prezentowane osobniki znacznie urosły i terraria stały się dla nich niewystarczające. Zdecydowano więc o jego przebudowie. Ograniczona powierzchnia nie pozwalała na zapewnienie odpowiednich warunków dla dwóch tak dużych żółwi, w związku z czym podjęto decyzję o ograniczeniu hodowli do jednego z dwóch gatunków i zapewnienie mu większej przestrzeni. W nowym terrarium zobaczyć będzie można żółwia sępiego. Będzie to nadal tylko jeden osobnik - w najbliższym czasie nie ma w planach tworzenia pary hodowlanej tego gatunku.