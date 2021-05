Chorzów. Syn rotmistrza Pileckiego odsłonił pomnik więźniów obozu Bismarckhuette

Wiedza o istnieniu filii Auschwitz na terenie dzisiejszego Chorzowa nie jest powszechna, co przyznał Andrzej Pilecki podkreślając, że to wiedza potrzebna. - To dla mnie dodatkowa informacja o tych czasach. To mi jest potrzebne, bo jeszcze żyję i staram się działać tak jak przykazał ojciec – dobrze i do końca – powiedział 89-letni syn ochotnika do Auschwitz.