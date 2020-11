Chorzów. Skok na kiosk. Skradli papierosy za 7 tysięcy złotych

Pod koniec października dyżurny chorzowskiej komendy został powiadomiony o włamaniu do jednego z kiosków na terenie miasta i kradzieży wyrobów tytoniowych o wartości 7 tys. złotych.

Zatrzymanie wcale jednak nie było takie proste. Młodszy ze sprawców ukrywał się po tym, jak nie powrócił do schroniska dla nieletnich.

Włamywacze z bogatą kartoteką

Dzięki wytężonej pracy operacyjnej w niespełna tydzień od włamania mundurowi namierzyli i zatrzymali włamywaczy. - Jak się okazało nie było to jedyne przestępstwo, jakiego się dopuścili. Dzięki analizie materiałów i zgromadzonych dowodach rzeczowych, dotyczących innych podobnych przestępstw, śledczy ustalili, że 21-latek ma na sumieniu co najmniej kilka innych włamań i kradzieży Sprawa ma charakter rozwojowy – informuje policja.

Mysłowiccy kryminalni zatrzymali natomiast 20-letniego mężczyznę podejrzanego o rozboje i zuchwałe kradzieże. Mieszkaniec Mysłowic, używając gazu łzawiącego doprowadzał do stanu bezbronności ekspedientki, a następnie skradł utarg oraz ich rzeczy osobiste. Dwukrotnie też dokonał kradzieży pieniędzy, kart płatniczych i dokumentów. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.