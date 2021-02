Chorzów. ”Jesteśmy siłą, która daje oparcie naszym dzieciom…i nam samym”

Dobra współpraca, kompilacja różnych kompetencji, wiedza i wspólne chęci. To przepis na skuteczne działanie, a nawet więcej – wspieranie się. Jak to ważne, wiedzą ci którzy na co dzień walczą o zdrowie i życie swoich pociech.

Share

Od teraz rodzice będą mogli znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu Źródło: Fundacja Iskierka