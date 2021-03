Chorzów. Blisko tragedii w trakcie libacji. Raniła partnera w szyję rozbitą butelką

Komenda policji w Chorzowie poinformowała o zatrzymaniu i aresztowaniu 40-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę, 28 lutego. Do dyżurnego chorzowskiej komendy zadzwonił mężczyzna i powiadomił, że jego sąsiad leży zakrwawiony w swoim mieszkaniu. Na miejsce natychmiast pojechali mundurowi z chorzowskiej komendy oraz zespół ratowników medycznych.

Chorzów. Kobieta zaatakowała rozbitą butelką swojego partnera

- Po wejściu do mieszkania w jednym z pomieszczeń zauważyli leżącego na podłodze mężczyznę z obrażeniami szyi. Rannym zajęli się ratownicy, którzy po udzieleniu pierwszej pomocy przewieźli go do szpitala. Mundurowi ustalili okoliczności zdarzenia, a następnie swoje spostrzeżenia przekazali dyżurnemu, który na miejsce skierował ekipę dochodzeniowo-śledczą.