Bytom. Potrzebował nowych opon, miał chytry plan

Kryminalni z V komisariatu policji w Bytomiu zatrzymali do kontroli citroena. Podczas jego przeszukania zabezpieczyli marihuanę, z której można przygotować prawie 60 dilerskich porcji narkotyku. Do sprawy zatrzymano bytomian w wieku 36 i 28 lat. Następnie w ręce policjantów zespołu wywiadowczego, wpadło dwóch młodzieńców posiadających amfetaminę. 21-latek i jego starszy kolega zostali zatrzymani na ulicy Tuwima w Bytomiu. Wszystkim sprawcom za posiadanie narkotyków grozi teraz kara do trzech lat więzienia.