Bytom. Nowy teren dla przedsiębiorców w Bobrku. Będą miejsca pracy po wygaszeniu kopalni

Bytom. W Bobrku powstanie Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej

Łączny potencjał strefy to aż 150 tys. mkw. gruntów, ciągnących się od ul. Konstytucji w stronę DK 88, z czego 100 tys. mkw. to własność MMG i podmiotów współpracujących, a 50 tys. mkw. należy do miasta Bytom.