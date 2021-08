Bytom. Napadli w kwietniu, kara ich nie ominie

Bytom. Pięciu mężczyzn odpowie za napad na 29-latka

Przypomnijmy, w kwietniu 29-letni mieszkaniec Kalet zawiadomił, że będąc w Bytomiu kilku mężczyzn, grożąc mu, zmusiło go do przekazania kilkunastu tysięcy złotych. Agresorzy skradli mu również telefon komórkowy. - Mundurowi w toku prowadzonego śledztwa ustalili, że w ataku brało udział pięciu mężczyzn, w wieku od 25 do 35 lat. Sprawcy ukrywali się przed policją, bo jak się okazało, w przeszłości mieli już konflikty z prawem – podała bytomska komenda. Za kratkami mogą spędzić nawet 12 lat.