Bytom. Mniej pijanych kierowców dzięki interwencji świadków

Przed godziną 18.00 w poniedziałek, policjanci zostali powiadomieni, że na ul. Alei Jana Pawła II w Bytomiu nietrzeźwy kierowca renaulta stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik, w wyniku czego uszkodził zawieszenie swojego pojazdu. Przybyli na miejsce mundurowi, przeprowadzili badanie trzeźwości kierowcy. Jak się okazało, 38-letni mieszkaniec Piekar Śląskich miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Ponadto nie posiadał uprawnień do kierowania.

Bytom. Świadkowie pomogli w zatrzymaniu pijanych kierowców

Godzinę później do dyżurnego bytomskiej komendy wpłynęła kolejna informacja, tym razem o kierowcy seata, który mógł być nietrzeźwy. Zaalarmowani mundurowi natychmiast udali się we wskazany rejon. I w tym przypadku informacja potwierdziła się. Patrol drogówki na obrzeżach miasta zatrzymał wskazany pojazd. Badanie trzeźwości 48-letniego bytomianina wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Nieodpowiedzialni kierowcy wkrótce usłyszą zarzuty. Grozi im do 2 lat więzienia.