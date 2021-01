KO traci senatora. Borys Budka: nie bawię się w medialny ping-pong

We wtorkowej rozmowie z Polsat News przewodniczący Platformy Obywatelskiej wyraził żal wobec postawy senatora Jacka Burego, który zarzucił, że "opozycja śpi".

- Gdyby pan senator Bury taką energię, jak w ciągu ostatnich dwóch dni, włożył chociażby we wspólne rozmowy czy prace przez ostatni rok, to z pewnością byłby dużo bardziej zadowolony. Ja oczywiście będę rozmawiał z szefem klubu senackiego, co się stało, że podobno pomysły Jacka Burego nie były przekazywane dalej - mówił Borys Budka.