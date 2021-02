Bytom. Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów. Jest nazwa nowej "Stodoły"

Nowoczesna hala lodowiska przy ul. Pułaskiego 71 zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku. To jedna z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji sportowych realizowanych w Bytomiu, wyczekiwana także przez samych mieszkańców.

Miasto zaprosiło bytomian do wyboru nazwy dla nowej hali lodowiska. - Wiemy, że w świadomości kibiców to miejsce było, jest i będzie "Stodołą", ale zależało nam na tym, aby wybrać nazwę, która odda charakter nowej hali - nowoczesnej, ale wyrastającej z tradycji hokejowych - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Bytom. Aż 118 propozycji, roczny karnet dla zwycięzcy

Bytom. Nazwa, która dobrze brzmi i przywołuje historię

- Przede wszystkim uznaliśmy, że warto oddać hołd dwóm wybitnym szkoleniowcom - Emilowi i Tadeuszowi Nikodemowiczom. Legendarni trenerzy sprawili, że Polonia w latach 80. i na początku 90. dominowała w lidze hokejowej w Polsce. Cieszy mnie to, że kibice pamiętają o braciach. Nazwa, którą wybraliśmy łączy nowoczesność z pięknymi tradycjami hokejowymi. To również nazwa, która sprawdzi się w przypadku ewentualnego dodania do niej nazwy sponsora tytularnego lodowiska – mówi Adam Fras, wiceprezydent Bytomia, a zarazem były hokeista Polonii.