Bytom. Już nie zabłądzisz. Nowe oznakowanie tras rowerowych

- Przez wiele lat kwestia dróg rowerowych w naszym mieście była spychana na margines. Organizując akcję ich mapowania i zapraszając do niej bytomian, tylko utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to jeden z tych tematów, który nie może czekać. Zanim rozpocznie się sezon rowerowy, jedna z tras będzie już dobrze oznakowana i bezpieczna dla użytkowników – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Bytom. Nowe oznakowanie szlaków rowerowych

Na pierwszy rzut poszły utworzone przed dekadą trasy rowerowe nr 6 i 20, o łącznej długości ponad 12 km (w tym trasa rowerowa nr 6 - 5,4 km , trasa rowerowa nr 20 - 6,7 km). Trasa nr 6 prowadzi z Bytomia - Dąbrowy Miejskiej do osiedla Miechowice i granicy z Zabrzem Rokitnicą. Z kolei trasa nr 20 biegnie z Bytomia – Dąbrowy Miejskiej - ul. Celną poprzez kompleksy leśne (Piekielec, Hipolit, Segiet) do granicy z Tarnowskimi Górami.

- Trasy te w większości mają nawierzchnię w dobrym lub zadowalającym stanie technicznym. Po latach użytkowania, oznakowanie wymagało jednak odświeżenia nie tylko ze względu na wpisane obiektów do których trasa prowadzi na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co miało miejsce w 2017 roku, ale przede wszystkim dlatego, że ich konstrukcje były wykonane z drewna i większa ich cześć uległa już zniszczeniu – mówi Paweł Mirosławski z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

W ramach I etapu prac przy "szóstce” i "dwudziestce” stanie łącznie 99 metalowych tablic pokrytych folią odblaskową tak, by były widoczne również po zmierzchu. - Do tej pory odświeżyliśmy już 10 km 303 m trasy od granicy z Tarnowskimi Górami do Miechowickiej Ostoi Leśnej. Przed nami dalszy etap prac – mówi Mirosławski. Koszt zakupu i montażu oznakowania tras rowerowych nr 6 i 20 to wydatek 31 tys. zł.