Bytom. Bo za głośno szczekał... Wyrzuciła psa na ulicę z drugiego piętra

Właściciel salonu miał zostawić psa na stole przypiętego linką za obrożę do sufitu, by móc wyjść do toalety. Jak wrócił, zobaczył psa konającego w męczarniach. Suczka poślizgnęła się i spadła ze stołu, zwisając na smyczy. Nie było szans na ratunek. Zwierzę udusiło się.