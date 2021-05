Bieruń. Powstaje zielone centrum logistyczne. Pracę znajdzie co najmniej 500 osób

Budowany obecnie obiekt realizowany jest na zamówienie holenderskiego inwestora, który ma bardzo ambitne plany względem rozwoju swojej działalności w Bieruniu. - Powstająca infrastruktura to inwestycja zielona - wykorzystująca najnowsze technologie OZE i innowacje ekologiczne, które w województwie śląskim dopiero zaczynają być wdrażane. Warto podkreślić, że projekt uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent – informuje urząd miejski w Bieruniu.

Bieruń. Centrum logistyczne z zielonymi technologiami

Centrum Logistyczne w Bieruniu powstaje zaledwie ok. 7 km od centrum Tychów.Inwestycja położona jest blisko trzech granic - niemieckiej, czeskiej i słowackiej, a w ciągu maksymalnie godziny można z niej dotrzeć do lotnisk w Krakowie, Katowicach lub Ostrawie. Realizacja znajduje się zaledwie 5 km od autostrady A1 łączącej południową i północną granicę Polski oraz 2 km od drogi DK44 prowadzącej do Krakowa.