Bielsko-Biała. Złodzieje złapani, zdradziły ich tablice rejestracyjne

Cała czwórka została zatrzymana. Dwaj mężczyźni i kobieta podejrzewani o kradzież usłyszeli zarzuty. Grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. 23-latka, po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, usłyszała zarzut podrobienia podpisu, za co również grozi kara do 5 lat więzienia. Jeśli analiza laboratoryjna potwierdzi, że dopalacze, które posiadała, stanowią narkotyk lub którąś z nowych substancji psychoaktywnych, grozi jej trzy lata za kratkami. Za podawanie cudzej tożsamości podczas legitymowania grozi jej z kolei wysoka grzywna.