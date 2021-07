Bielsko-Biała. Zdjęcia do serialu zatrzymały mieszkańców. Są też utrudnienia w komunikacji

Bielsko-Biała. Zdjęcia do "Wojennych dziewczyn" w Śródmieściu. Utrudnienia w komunikacji

Bielsko-Biała będzie planem filmowym "Wojennych dziewczyn" jeszcze do 17 lipca. Do środy 7 lipca włącznie filmowcy będą pracowali na ulicach Nad Niprem, Władysława Orkana, Wzgórze, Podcienie oraz ul. Juliusza Słowackiego – od ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do Rynku. Do 17 lipca także na ul. 11 Listopada.