Bielsko-Biała. Zamykają ulice dla Wojennych dziewczyn już od niedzieli 4 lipca. Sprawdź które

W dniach 5-17 lipca wyłączone z ruchu będą - ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Komorowickiej do ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, ul. Szkolna od ul. ks. Stojałowskiego do ul. 11 Listopada oraz ul. Wyzwolenia od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Ignacego Jana Paderewskiego, a także połowa parkingu na placu Wolności.