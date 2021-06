Bielsko-Biała. Wrócili robotnicy. Jest szansa na zakończenie renowacji amfiteatru

Do tej pory udało się wykonać plac przy wiatach, a także dokończyć same wiaty – pod nimi wykonane są siedziska i palenisko. Obecnie trwa przebudowa schodów do wiat. Wcześniej wykonawca dokończył renowację schodów prowadzących na plac górny oraz renowację murów oporowych. Do zrobienia jest jeszcze jeden mur oporowy, droga łącząca plac dolny i górny oraz wykończenie obu placów kamieniem, a także obłożenie kamieniem widowni i przymocowanie drewnianych siedzisk.