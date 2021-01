Bielsko-Biała. Kwiaty i zieleń umilą czekanie na autobus. W pobliżu przystanków powstaną łąki kwietne

Łąki zlokalizowane zostały przy pętli autobusowej w peryferyjnej dzielnicy Kamienica oraz przy przystanku na osiedlu Grunwaldzkim. Na tym nie koniec. Wydział gospodarki miejskiej urzędu miejskiego w Bielsku-Białej przygotował także trzecią lokalizację. Powstaną nie jedna, ale dwie łąki. - To okolice skrzyżowania ulicy Partyzantów, obok centrum handlowego Gemini Park – zdradza Emilia Klejmont z magistratu w Bielsku-Białej . Dodajmy, że nasiona zostały już zasadzone i wiosną pierwsze kwiaty powinny cieszyć mieszkańców Bielska-Białej.

Bielsko-Biała. Łąki kwietne ozdobią miasto

Pierwsza łąka kwietna w mieście - przy ul. Żywieckie Przedmieście - powstała już w ubiegłym roku, dzięki głosom mieszkańców Bielska-Białej. Był to bowiem jeden z projektów Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2019.

Istniejąca już łąka to zakątek przyjazny dla motyli i dzikich pszczół murarek, biedronek i złotooków. Umieszczone zostały na niej schronienia dla owadów oraz posadzone drzewa, krzewy i byliny miododajne. To między innymi lipy, robinie, bzy czarne, kaliny, krwawniki, jeżówki, przetaczniki i kocimiętkę. Kwitną one w różnych okresach.