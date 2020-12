Bielsko-Biała. Opóźniona inwestycja. Leśny amfiteatr będzie gotowy w maju

Pierwotnie inwestycja miała być oddana do użytku z końcem października. Jednak ze względu na sytuację pandemiczną – trudności z pozyskaniem materiałów i z pracownikami - wykonawca zwrócił się do miasta o wydłużenie terminu. Prośba została uwzględniona i strony podpisały aneks do umowy. Nowy termin to maj 2021.