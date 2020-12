Częstochowa. Otwarto promenadę, pospacerujesz i poćwiczysz

Postulowana od kilku lat przez część miejskich środowisk Promenada Śródmiejska powstała w tzw. dzielnicy Trzech Wieszczów (nazwa wywodzi się od znajdujących się w tam ulic: Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego). Wykorzystano teren między ul. Bohaterów Monte Cassino i aleją Wolności. Prace trwały dwa lata i kosztowały ponad 3,6 mln zł. Promenadę tworzy aleja, biegnąca w osi wschód-zachód przez cały objęty zagospodarowaniem teren, od placu wejściowego do owalnego, otoczonego zieloną skarpą placu centralnego. Ma on charakter rekreacyjno-sportowy, zainstalowano na nim m.in. urządzenia do street workout.