Bielsko-Biała. Urządził sobie złodziejski spacer, dostał dziewięć zarzutów

To była błyskawiczna akcja. Dyżurny jasienickiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o włamaniu do automatu płatniczego w myjni samoobsługowej w Mazańcowicach. Jej właściciel straty wycenił na blisko 20 tysięcy złotych i to mimo że sprawca nie zdołał zrabować pieniędzy. Mundurowi ustali, że do przestępstwa doszło kilka godzin wcześniej, a na podstawie zapisu z kamer monitoringu uzyskali wizerunek sprawcy.