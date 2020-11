Bielsko-Biała. Udawali policjantów, namówili 80-latkę do wrzucenia pieniędzy do kosza

Bielscy policjanci poszukują świadków oszustwa, do którego doszło 10 listopada ok. godz. 16 na Skwerze Esperanto przy ul. Zamenhofa w Bielsku-Białej. Każdy, kto mógł być świadkiem zdarzenia z udziałem 80-letniej kobiety, proszony jest o kontakt. Oszuści, działając metodą na policjanta, namówili bielszczankę by w białej reklamówce zostawiła znaczną ilość gotówki i włożyła ją do żółtego kosza na psie odchody.