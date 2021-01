Bielsko-Biała. Taksówkarz i policjant uratowali desperata

Taksówkarz zawiadomił służby ratunkowe, że jeden z jego klientów zadzwonił do niego i powiedział, że ma zamiar odebrać sobie życie. Kierowca kojarzył klienta z wcześniejszych kursów i podał adres, pod który zwykle go przewoził. Natychmiast ruszyły policyjne poszukiwania. Okazało się, że podane miejsce znajduje się w bliskim sąsiedztwie lasu i poszukiwania policjantów skupiły się właśnie na tym terenie. Po kilkunastu minutach policjanci z bielskiego wydziału prewencji pod jednym z drzew spostrzegli mężczyznę z zadzierzgnięta pętlą. Natychmiast odcięli go, sprawdzili czynności życiowe i udzieli niezbędnej pomocy.