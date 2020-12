Bielsko-Biała. Pokłócił się z siostrą, postanowił skoczyć z dachu

Jak informuje policja w Bielsku-Białej do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem, po godzinie 22.00 w Jasienicy. Mundurowi otrzymali wezwanie do awantury domowej, podczas której 46-latek miał pokłócić się ze swoją siostra. Kiedy dotarli na miejsce, zgłaszająca interwencję kobieta czekała przed budynkiem. Stróże prawa po wysłuchaniu jej relacji rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Nigdzie go jednak nie było, więc policjanci postanowili sprawdzić poddasze Dostrzegli otwarty właz dachowy. Po wejściu na dach, na jego brzegu zauważyli 46-latka, który groził, że zaraz skoczy i się zabije.