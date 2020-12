Bielsko-Biała. Szpital Wojewódzki ma nowy sprzęt

RTG z ramieniem C trafiło do pracowni elektrokardiografii i elektrofizjologii, gdzie wykonuje się między innymi zabiegi ablacji.

– To nowa pracownia. Aparat angiograficzny, służący do obrazowania medycznego, który się tam znajdował, był już mocno wysłużony. Trzeba go było wymienić i dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie do Polkardu – mówi zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Łukasz Matlakiewicz.