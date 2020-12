Bielsko-Biała. Koronawirus. Szpital wojewódzki wznawia przyjęcia. Ale nie na wszystkie oddziały

Placówka stopniowo wraca do pracy w pełnym zakresie. Do tej pory na oddziały przyjmowani byli wyłącznie pacjenci cierpiący na choroby onkologiczne, a także w stanach ostrych i zagrażających życiu. Wszyscy pacjenci przyjmowani na oddziały mają wykonywane testy na obecność koronawirusa.

Bielsko-Biała. Nowy sprzęt dla szpitala wojewódzkiego

Niedawno szpital otrzymał ponad 400 tysięcy złotych dotacji z samorządu województwa śląskiego. Za te pieniądze kupi sprzęt do walki z Covid-19, m.in. nowoczesny aparat do znieczulania dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a dla innych oddziałów - ssaki medyczne, zamgławiacz nadtlenkiem wodoru oraz myjki-dezynfektory, służące do dezynfekcji sprzętu medycznego. Cała aparatura powinna trafić do szpitala na początku grudnia. Wspomoże w walce z SARS-CoV-2.