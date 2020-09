Koronawirus w Polsce. Pionierskie badania w Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadają dzieci, które chorowały na COVID-19

- W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki nawiązaliśmy współpracę z dr Michałem Chudzikiem, który już od pewnego czasu prowadzi w Łodzi badania osób dorosłych po infekcji COVID-19 pod kątem powikłań chorób serca i naczyń. Chcemy prowadzić podobne u dzieci, które przeszły zakażenie koronawirusem. Szacujemy, że wśród wszystkich zakażonych w kraju stanowią one 2-4 proc. To nieduża populacja, jednak wystarczająca, aby po jej zbadaniu orzec, czy przejście zakażenia koronawirusem, zarówno pełno jak i skąpo objawowe, daje jakieś odległe skutki - poinformował w piątek dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki prof. Maciej Banach.

Z jego obserwacji wynika, że najczęstsze są zespoły przewlekłego osłabienia z bardzo długim okresem regeneracji, często dochodzi też do zaburzeń pracy serca i nasilenia nadciśnienia tętniczego (u chorych, którzy mieli je wcześniej) lub pojawienia się nowego nadciśnienia. Chorzy skarżą się na bóle głowy, poczucie lęku i zagrożenia, zaburzenia układu moczowego czy bóle brzucha. U innych występuje zwiększona krzepliwość krwi, co objawia się np. zmianami skórnymi i żylakowymi.

- Przebiegłość tego wirusa zastanawia mnie jako lekarza. Wiemy, że typowymi objawami zakażenia jest zanik smaku i węchu , ale są też chorzy, którzy doznają wprost przeciwnie - nasilenia działania tych zmysłów i to się u nich utrzymuje przez długi czas. Wiemy o wysokiej temperaturze, ale mam pacjentów, którzy przez cały okres choroby mieli niską temperaturę 35-36 stopni - i również ona się utrzymuje. Opieka nad pacjentem z koronawirusem to dla mnie nauka całej wielkiej interny praktycznie na nowo - podkreślił Chudzik.

Do tej pory Chudzik przebadał 150 ozdrowieńców, ale co miesiąc grono jego pacjentów powiększa się o kolejne kilkadziesiąt osób, więc obecnie ma ich pod opieką już ponad 200. Na badania powinna udać się każda osoba, u której w 3-4 tygodnie od początku infekcji pojawia się duszność, trudność w oddychaniu, nietypowe bóle w klatce piersiowej, poczucie nierównego bicia serca, znaczne osłabienie. Specjaliści ocenią, czy pacjent przechodzi przedłużony okres regeneracji czy już doszło u niego do powikłań.

Dyrektor ICZMP zachęca do kontaktu rodziców zakażonych dzieci i nastolatków z całego kraju, by uzyskać jak największą grupę badanych. Liczy na to, że pierwsi pacjenci zostaną przyjęci jeszcze we wrześniu. Zapowiedział też, że zwrócił się do ministra zdrowia, by obok finansowania przez NFZ rehabilitacji dorosłych po przebyciu COVID-19 wprowadzić je także dla dzieci.