Bielsko-Biała. Słodka promocja, ciastko ma rozsławić miasto

Do konkursu organizowanego przez ratusz z okazji 70-lecia połączenia Bielska i Białej zgłosiły się aż 23 przedsiębiorstwa cukiernicze i wszystkie zostały zakwalifikowane do finałowego etapu. 24 uczestnik to laureat konkursu cukierniczego z okazji 70-lecia połączenia miast Bielska i Białej "Słodkie połączenie” przeprowadzonego w bielskim Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych.