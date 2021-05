Bielsko-Biała. Pokazał policjantom środkowy palec, był pijany

Do zdarzenia doszło w sobotę, 8 maja, późnym popołudniem. Mundurowi z komisariatu przy ulicy Kamińskiego patrolowali ulicę Karpacką. - W pewnym momencie, kilkanaście metrów przed nimi, przebiegł w miejscu niedozwolonym mężczyzna. Pieszy nie miał założonej maseczki, a kiedy policjanci podjechali bliżej, odwrócił się do nich i pokazał obraźliwy gest, wysunięty środkowy palec i ich wyzwał. Mundurowi zawrócili i postanowili wylegitymować krewkiego pieszego, który dopuścił się właśnie przestępstwa znieważenia stróży prawa – poinformowała komenda policji w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała. 30-latek odpowie za znieważenie policjantów

Mężczyzna przyspieszył i po chwili wszedł do swojej ogrodzonej nieruchomości. Kiedy policjanci podeszli nadal zachowywał się wobec nich arogancko, używając przekleństw. Starał się wyrzucić ich z posesji i odmawiał okazania dokumentu. - Kiedy nie pomogły wezwania i ostrzeżenia, a bielszczanin zaczął zaciskać pięści i stawał się coraz bardziej agresywny, stróże prawa użyli siły i go obezwładnili. Okazało się, że 30-latek jest pijany. Badanie alkomatem wykazało prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Został doprowadzony do policyjnej izby zatrzymań.