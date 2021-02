Bielsko-Biała. Parkomaty z nowym oprogramowaniem, nowe udogodnienia dla kierowców

Zakończyły się prace przy aktualizacji oprogramowania w parkomatach w strefie płatnego parkowania. Dzięki nowemu programowi, chcąc kupić bilet, kierowcy muszą podać numer rejestracyjny swojego pojazdu. To pozwoli wykorzystać zainstalowane w parkomatach czytniki kodów QR, dzięki którym kierowcy przy kolejnym parkowaniu nie będą już musieli wpisywać w urządzeniu tego numeru. Można bowiem zeskanować numer rejestracyjny z wydruku biletu zakupionego poprzednio. Warto więc nosić przy sobie jeden bilet i wykorzystywać go przy kolejnym zakupie.

Bielsko-Biała. Korzyści z parkomatów z nowym oprogramowaniem

Aktualizacja parkomatów wprowadza również kilka dodatkowych udogodnień dla kierowców, związanych z biletami zawierającymi numer rejestracyjny pojazdu. Kierowcy już nie muszą umieszczać biletu w pojeździe, co do tej pory było obowiązkiem, pozwala na przedłużenie okresu obowiązywania biletu w dowolnym parkomacie w okresie ważności biletu oraz umożliwia identyfikację biletu w elektronicznym rejestrze zawierającym m.in. informacje o dokonanych płatnościach, co usprawnia proces reklamacyjny.