Bielsko-Biała. Nowe mieszkania za 9 mln złotych

Budynek, zgodnie z umową, będzie gotowy w listopadzie 2022 roku, a całkowity koszt budowy to ponad 9 mln zł. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji – 34 procent wartości – jest kredyt, który BBTBS uzyskał w Banku Gospodarstwa Krajowego. Znaczący udział w finansowaniu inwestycji ma miasto, które stara się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymane środki miasto przekaże do BBTBS, w zamian obejmując udziały w spółce. Dofinansowanie miasta to 45 procent budżetu, pozostałe około 20 procent to partycypacja przyszłych najemców oraz środki własne BBTBS.