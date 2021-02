Bielsko-Biała. Nowa sala gimnastyczna w Starym Bielsku czeka na uczniów. "Poziom światowy"

Na nowy, połączony ze szkołą łącznikiem, budynek składają się dwie kondygnacje. Główna cześć obiektu to sala sportowa z boiskami do gier zespołowych. Również na parterze znajduje się zaplecze socjalne - dwie szatnie z węzłami sanitarnymi dla 60 uczniów, toalety, pokój trenera i pierwszej pomocy, dwa magazyny oraz pomieszczenie gospodarcze.

- Dziękuję za ten obiekt przede wszystkim w imieniu dzieci i nauczycieli. Będziemy mogli kształcić naszych uczniów tak, jak powinno się to robić w XXI wieku. Biblioteka pozwoli nam efektywniej i bardziej kreacyjnie budzić w uczniach zainteresowanie wiedzą, a pracownia komputerowa lepiej przygotowywać je do dorosłego życia. Sala gimnastyczna to wspaniałe miejsce do pracy nad zdrowym ciałem – mówił podczas otwarcia dyrektor SP 31 Roman Szabla.