Bielsko-Biała. Łatwiej pozbędziesz się elektrośmieci. Wyrzucisz je do konteneru

Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest sporym problemem. W Bielsku-Białej będzie to teraz znacznie prostsze. W mieście w tym roku stanie 25 czerwonych kontenerów na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jest to możliwe dzięki przystąpieniu miasta do projektu elektryczne śmieci, realizowanego wspólnie przez MB Recycling, organizację odzysku CCR oraz fundację Odzyskaj Środowisko.