Bielsko-Biała. Koszmarny wypadek. Auto do kasacji, kierowca kompletnie pijany i agresywny

Bielsko-Biała. Pijany nastolatek za kierownicą

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zawinił 19-letni kierujący oplem omega. Jadąc w stronę ulicy Łagodnej zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym audi A6. Choć auto zostało doszczętnie zniszczone sprawca nie odniósł poważniejszych obrażeń . Został przebadany przez ratowników i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala.

19-latek był za to tak pijany, że miał trudności z poruszaniem się. Jak się okazało dopiero co wyszedł z imprezy i był w drodze do domu. Podczas zatrzymania był agresywny i stawiał opór. Ile miał alkoholu we krwi? Jego stężenie będzie znane prawdopodobnie dopiero po badaniu krwi.