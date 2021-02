Bielsko-Biała. Kierowcy notorycznie przekraczają prędkość, teraz będą musieli zwolnić

Bielsko-Biała. MZD zainstaluje w dwóch miejscach progi zwalniające

Miejski Zarząd Dróg, zakładając wstępnie zakończenie objazdu ul. Czesława Tańskiego do końca 2020 roku, nie planował stosowania dodatkowych ograniczeń. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała jednak plany. Również analiza możliwości użycia standardowych środków poprawiających bezpieczeństwo - wobec występowania tu licznych ciasnych łuków, pochyleń czy przejść dla pieszych - wykluczała ich zastosowanie. Biorąc to pod uwagę oraz przychylając się do przesłanej w ostatnim czasie formalnej opinii rady osiedla, zdecydowano o zastosowaniu jedynego możliwego rozwiązania – instalacji wyspowych progów zwalniających. W najbliższych tygodniach zostaną one umieszczone za rozwidleniem ul. Skrzydlewskiego i Trzech Diamentów, na obu tych ulicach.