Bielsko-Biała. Dobrze się uczysz, dostaniesz stypendium

Za co władze Bielska-Białej przyznaj stypendium

Przyznawanie jednorazowych stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym uczęszczającym do szkół w Bielsku-Białej odbywa się na podstawie podjętych przez radę miejską uchwał w sprawie finansowego wspierania przez samorząd zdolnych uczniów. Takie wsparcie ma w Bielsku-Białej długoletnią tradycję. Pierwsze stypendia trafiły do uczniów w 2009 r. Od tej pory co roku władze miasta nagradzają stypendiami uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki. Program służy wspieraniu uzdolnionych dzieci i młodzieży, których wiedza i edukacyjne osiągnięcia wykraczają ponad programowe wymagania szkół. Jego celem jest motywowanie ich do odkrywania własnych uzdolnień oraz do pracy nad ich rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy, zachęcanie do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także popularyzowanie wyróżniających się uczniów, ich szkół i nauczycieli w środowisku lokalnym, by stawali się pozytywnymi wzorami dla innych i zwiększali aspiracje edukacyjne i aktywność wszystkich uczniów.