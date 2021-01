Bielsko-Biała. Dobra wiadomość nie tylko dla dzieci. Pampalini wraca na ekrany

Bielsko-Biała. Pampalini znów rusza na łowy

Od końca grudnia trwają również prace koncepcyjne nad całkowicie nowym serialem skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat. - Projekt nosi roboczy tytuł "Biuro śledcze”, a jego bohaterowie będą uczyć konstruktywnego rozwiązywania problemów i zagadek. Agenci biura, dzięki nieszablonowemu podejściu do nauki, będą nie tylko objaśniali dzieciom skomplikowaną rzeczywistość, ale także zachęcali do zdobywania wiedzy – poinformował Małodobry.