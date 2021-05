Bielsko-Biała. Cóż to była za jazda…bez trzymanki i bez pomyślunku

Czy tak myślał podróżny, który postanowił przejechać się autobusem…na jego zderzaku? Tego nie wie nikt, prócz samego ”bohatera zdarzenia”. O ile on sam zna odpowiedź na to pytanie.

Może nie miał czasu pomyśleć o skutkach tego niebezpiecznego czynu, gdy wskakiwał na tył pojazdu. Może nie chciał skasować biletu. A może chciał wzbudzić zainteresowanie. I to akurat się udało. Choć w niezbyt pozytywnym tonie.

Bielsko-Biała. Nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny

Do zdarzenia doszło na jednej z tras bielskiego MZK. ”Pasażer na gapę” przejechał spory odcinek, zanim uchwyciła go kamera jednego z samochodów poruszających się z autobusem. Na filmiku widać jak młody mężczyzna trzyma się jedynie klapy silnika.

Mimo że wymaga to nie lada sprawności, zdarzenie było bardzo niebezpieczne i mogło doprowadzić do tragedii. Na szczęście tak się nie stało. Filmik trafił do sieci, ku przestrodze. MZK informuje, że kierowca autobusu nie miał o tym wiedzy. Sprawa jest badana, monitoring został zabezpieczony. Niewykluczone, że zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne wobec osoby ujawnionej na nagraniu.