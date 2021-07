Bielsko-Biała. Brakuje chętnych, szpital ogranicza szczepienia

- Do końca lipca punkt szczepień będzie czynny od godz. 7:30 do 13.00. Od 1 sierpnia chętni będą mogli zaszczepić się tylko raz w tygodniu. Punkt czynny będzie jedynie w czwartki w godzinach od 7:30 do 12:00. Ma to związek z malejącą liczbą osób chętnych do zaszczepienia – podała rzecznik szpitala Anna Szafrańska.