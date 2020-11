Bielsko-Biała. Bilet bez papieru i gotówki. Pasażer autobusu zapłaci smartfonem

– W tym systemie całkowicie eliminujemy bilety papierowe oraz gotówkę. Płatności będą wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to zatem rozwiązanie bardzo nowoczesne, ale też przyjazne środowisku, do czego przywiązujemy dużą wagę – podkreśla prezes MZK w Bielsku-Białej Hubert Maślanka.

Wirtualny bilet w Bielsku-Białej. Kiedy pilotaż

System ma być bezpieczny - podczas transakcji wykonawca nie będzie miał dostępu do danych finansowych konta. Cennik będzie taki sam, jak obowiązujący w biletomatach czy kasach. Podróżni nie otrzymają papierowego biletu – będzie on zapisany na ich karcie lub w telefonie. W trakcie kontroli wystarczy zbliżyć nośnik do urządzenia kontrolerskiego. Taki sprzęt także trafi do MZK na testy.