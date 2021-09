Bielsko-Biała. Beskidzie Centrum Onkologii ma nowe serce

Dumy z wybudowania pawilonu nie krył Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej. - To wielki dzień dla miasta i regionu, wielki dzień dla systemu ochrony zdrowia w naszym subregionie. Otwieramy coś, co można nazwać 4.600 metrów kwadratowych zdrowia. Wspaniały obiekt, jeden z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie, który pozwoli świadczyć usługi zdrowotne wielu tysiącom pacjentów z naszego miasta i subregionu w dziedzinie, w której niestety statystyki są nieubłagane. Wzrost zachorowań na choroby nowotworowe jest nieuchronny. I musimy być na to przygotowani, także w kwestii diagnostyki – powiedział podczas uroczystego otwarcia.