Bielsko-Biała. Będzie łatwiej o dotację na wymianę pieca

Bielsko-Biała. Będzie w mieście punkt obsługi programu Czyste Powietrze

- To ważny dzień w życiu naszego miasta. Podpisujemy to porozumienie, ponieważ wszyscy wspólnie walczymy o to, aby powietrze w Bielsku-Białej i w całym regionie było czyste. Warto zwrócić uwagę, że tylko ten zbiorowy wysiłek daje efekty, bo zanieczyszczenia, które są w naszym mieście, pochodzą nie tylko od nas, ale też z okolic, a program działa w całym kraju. Do tych programów, które już funkcjonują w naszym samorządzie, dochodzi następny instrument. Liczę na dobrą współpracę i na efekty – mówił prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.